Танцоры Худайбердиева/Базин отреагировали на рекордные оценки на этапе «Гран-при» в Самаре
Российские танцоры Елизавета Худайбердиева и Егор Базин прокомментировали свой результат в ритм-танце на пятом этапе «Гран-при России» в Самаре. Пара набрала 90,74 балла, что равно лучшим мировым результатам.
Базин: Баллам не удивились, а порадовались. Судейство в этом сезоне щедрое? А почему в прошлые годы судейство не было щедрым? Мне кажется, вы запутались. Сегодня прокат лучше, чем было в Сочи. Надо еще улучшать. На данный момент было хорошо.
— Твиззлы были идеальными?
Базин: Надо посмотреть по твиззлам. Честно — не знаю.
Худайбердиева: Откройте распечатки — там все понятно.
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин лидируют на этапе «Гран-при России» после ритм-танца. Пары выступят с произвольным танцем в воскресенье, 20 ноября.
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