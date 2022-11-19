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Сегодня, 14:11

Танцоры Худайбердиева/Базин отреагировали на рекордные оценки на этапе «Гран-при» в Самаре

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российские танцоры Елизавета Худайбердиева и Егор Базин прокомментировали свой результат в ритм-танце на пятом этапе «Гран-при России» в Самаре. Пара набрала 90,74 балла, что равно лучшим мировым результатам.

Базин: Баллам не удивились, а порадовались. Судейство в этом сезоне щедрое? А почему в прошлые годы судейство не было щедрым? Мне кажется, вы запутались. Сегодня прокат лучше, чем было в Сочи. Надо еще улучшать. На данный момент было хорошо.

— Твиззлы были идеальными?

Базин: Надо посмотреть по твиззлам. Честно — не знаю.

Худайбердиева: Откройте распечатки — там все понятно.

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин лидируют на этапе «Гран-при России» после ритм-танца. Пары выступят с произвольным танцем в воскресенье, 20 ноября.

Фигурное катание
Елизавета Худайбердыева/Егор Базин
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