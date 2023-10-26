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26 октября, 13:28

Танцор Лагутов — о смене партнерши: «Большое преимущество у тех, кто катается вместе дольше»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российские танцоры Зоя Пестова и Сергей Лагутов прокомментировали свое выступление на третьем этапе серии «Гран-при России» среди юниоров в Красноярске.

Дуэт набрал 158,23 балла в сумме за два проката и занял третье место.

«Честно скажу, мы даже не ожидали, что можем попасть на пьедестал. Работали по совести, уверенно откатали, получили хорошие оценки, исправили ошибки с первого этапа и показали лучший результат на данный момент. Этого хватило для медали. Очень понравилась атмосфера этого этапа, здесь приятно было выступать.

Остались по одному в какой-то момент и поэтому встали в пару. Создали союз, с мая вместе готовились к новому сезону. Помогло, возможно, то, что были у одних тренеров, подошли друг другу по комплекции, много работали, чтобы здорово себя чувствовать. Целей высоких пока нет, хочется показаться в этом сезоне, постепенно улучшать результаты, а дальше посмотрим. Конечно, лучше тренироваться вместе в одной паре. Преимущество большое у тех, кто дольше катается. Но мы были в вынужденной ситуации. Сейчас мотивация работать дальше", — сказал Лагутов.

«Не знаю, сколько времени требуется для результата. У кого-то сразу получается выйти в лидеры, как встали в пару вместе, кому-то нужно время для адаптации. Здесь в Красноярске очень хотелось чисто откатать, потому что в Уфе не удалось нам этого сделать», — добавила Пестова.

Победителями соревнований стали Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов — у них 181,27 балла в сумме за два проката.

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