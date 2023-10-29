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Сегодня, 12:20

Фигуристка Собинина рассказала, что выступала на «Гран-при России» с травмой: «Не могла встать с кровати»

Фигуристка Собинина рассказала, что выступала на «Гран-при России» в Красноярске с травмой
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Таисия Собинина и Денис Ходыкин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Таисия Собинина, выступающая в паре с Денисом Ходыкиным, рассказала, что на третьем этапе «Гран-при России» в Красноярске выступала с травмой.

Ходыкин: Мы рады, что выступили, докатали. Мы не озвучивали это раньше, но сейчас я могу сказать спасибо врачам Красноярска, которые дали нам возможность выступить. Поставили [Таисии] уколы. У нее очень сильно заболела спина за три дня до отъезда. Мы почти не катались, не делали элементы, но решили ехать. У Таисии что-то похожее на защемление, но с каждым днем ей все легче. Приняли решение упростить контент

Собинина: В первый день с кровати встать не могла. Не думаю, что это что-то серьезное. Я только по физике боялась, по элементам — нет.

Ходыкин: Посмотрели распечатку баллов, со всем согласны. Видим, что нам удалось исправить те ошибки, про которые нам сказали на контрольных прокатах. Понимаем, что элементы у нас есть, но не могли сделать в полную силу. Видим оценку нашей работы в плане техники, в плане хореографии можем быть лучше, работать больше.

Собинина и Ходыкин заняли четвертое место на «Гран-при России». Они по сумме двух программ набрали 188,72 балла.

Фигурное катание
Таисия Собинина/Денис Ходыкин
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