Степанова и Букин выиграли третий этап «Гран-при России» в Красноярске
Александра Степанова и Иван Букин стали победителями третьего этапа «Гран-при России» в Красноярске.
За произвольную программу они получили 128,01 балл. По сумме двух выступлении Степанова и Букин набрали 215,27 балла.
Вторыми стали Елизавета Шанаева и Павел Дрозд (196,12 балла), Екатерина Миронова и Евгений Устенко — третьи (182,96).
Отметим, что пара Аннабель Морозов и Игорь Еременко снялись с произвольного танца по медицинским показаниям.
Четвертый этап «Гран-при России» пройдет в Казани с 10 по 13 ноября.
«Гран-при России», 3-й этап
Танцы на льду. Произвольный танец
1. Александра Степанова/Иван Букин — 128,01 балла
2. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд — 116,51
3. Екатерина Миронова/Евгений Устенко — 111,54
Итоговое положение
1. Александра Степанова/Иван Букин — 215,27 балла
2. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд — 196,12
3. Екатерина Миронова/Евгений Устенко — 182,96