Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 18:34

Степанова и Букин стали первыми в ритм-танце на четвертом этапе «Гран-при России»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Дуэт Александры Степановой и Ивана Букина лидирует после ритм-танца на четвертом этапе «Гран-при России» в Москве.

Судьи оценили прокат фигуристов в 85,67 балла.

На второй строчке расположились Ирина Хавронина и Девид Нарижный, которые набрали 83,08 балла. Третьими идут Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов (75,68).

Спортсмены выступят с произвольным танцем в воскресенье, 17 ноября.

Гран-при России. Москва

Ритм-танец, топ-6

1. Александра Степанова — Иван Букин — 85,67

2. Ирина Хавронина — Девид Нарижный — 83,08

3. Варвара Жданова — Тимур Бабаев-Смирнов — 75,68

4. Софья Тютюнина — Матвей Грачев — 74,94

5. Милана Кузьмина — Дмитрий Студеникин — 74,14

6. Анна Коломенская — Артем Фролов — 73,60

Фигурное катание
Александра Степанова
Иван Букин
Читайте также
«Бавария» продлила контракт с вратарем, у которой выявили рак
Игнатова возмутилась поведением экс-солистки «#2Маши» на шоу Медведевой
Число пострадавших от отравления в Новочебоксарске увеличилось до 205
Лавров: Кремль дал четкую оценку разговору Путина с Шольцем
Сальдо рассказал о гибели элитного спецназа ВСУ при попытках форсировать Днепр
Губерниев и Канчельскис ополчились на Карпина. Что произошло после матча Россия - Бруней
Популярное видео
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Кондратюк отказался сравнивать себя с фигуристами из США и Японии

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости