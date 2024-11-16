Степанова и Букин стали первыми в ритм-танце на четвертом этапе «Гран-при России»
Дуэт Александры Степановой и Ивана Букина лидирует после ритм-танца на четвертом этапе «Гран-при России» в Москве.
Судьи оценили прокат фигуристов в 85,67 балла.
На второй строчке расположились Ирина Хавронина и Девид Нарижный, которые набрали 83,08 балла. Третьими идут Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов (75,68).
Спортсмены выступят с произвольным танцем в воскресенье, 17 ноября.
Гран-при России. Москва
Ритм-танец, топ-6
1. Александра Степанова — Иван Букин — 85,67
2. Ирина Хавронина — Девид Нарижный — 83,08
3. Варвара Жданова — Тимур Бабаев-Смирнов — 75,68
4. Софья Тютюнина — Матвей Грачев — 74,94
5. Милана Кузьмина — Дмитрий Студеникин — 74,14
6. Анна Коломенская — Артем Фролов — 73,60
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