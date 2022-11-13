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Сегодня, 13:40

Стало известно, какие прыжки заявили Туктамышева и Акатьева в произвольной программе «Гран-при» в Москве

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Три лидера четвертого этапа «Гран-при» России заявили элементы ультра-си в произвольной программе, сообщает корреспондент «СЭ» с места событий.

Елизавета Туктамышева планирует исполнить в программы два тройных акселя (один с двойным тулупом), но, вероятно, обойдется без четверных. У Софьи Акатьевой предположительно будет тройной аксель, четверной тулуп и четверной тулуп + двойной аксель. Софья Муравьева, идущая третьей, также заявила тройной аксель + двойной тулуп и тройной аксель.

Также квады есть в заявке Анастасии Зининой — четверной тулуп и четверной тулуп + двойной тулуп.

После короткой программы положение лидеров следующее: Туктамышева — 84,05, Акатьева — 83,39, Муравьева — 82,24, Зинина — 70,40.

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Софья Акатьева
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