Кондратюк вытянул предпоследний стартовый номер в короткой программе в финале Гран-при

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Во дворце спорта «Юбилейный» прошла жеребьевка на короткую программу в финале взрослого Гран-при.

Дмитрий Алиев получил последний, 12-й стартовый номер, Марк Кондратюк — предпоследний. Ученики Алексея Мишина Матвей Ветлугин и Евгений Семененко на жеребьевке не присутствовали.

Порядок выступлений в короткой программе в мужском одиночном катании

1. Матвей Ветлугин

2. Александр Самарин

3. Макар Игнатов

4. Петр Гуменник

5. Иван Попов

6. Артур Даниелян

7. Евгений Семененко

8. Алексей Ерохов

9. Артем Ковалев

10. Андрей Мозалев

11. Марк Кондратюк

12. Дмитрий Алиев