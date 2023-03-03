Серебряные призеры чемпионата России в танцах Шанаева и Дрозд выступят первыми в финале Гран-при
Во дворце спорта «Юбилейный» прошла жеребьевка на ритм-танец в финале взрослого Гран-при.
Бронзовые призеры чемпионата России в танцах на льду Елизавета Пасечник/Максим Некрасов снялись с турнира.
Порядок в ритм-танце в финале Гран-при
1. Елизавета Шанаева / Павел Дрозд
2. Екатерина Миронова / Евгений Устенко
3. Александра Прокопец / Александр Васькович
4. Василиса Кагановская / Валерий Ангелопол
5. Полина Усова / Михаил Антонов
6. Алиса Крайнюкова / Семен Нетсев
7. Варвара Жданова / Тимур Бабаева-Смирнов
8. Яна Матвейшина / Тимофей Субботина
9. Софья Тютюнина / Андрей Багин
Новости