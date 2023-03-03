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Сегодня, 12:36

Серебряные призеры чемпионата России в танцах Шанаева и Дрозд выступят первыми в финале Гран-при

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Во дворце спорта «Юбилейный» прошла жеребьевка на ритм-танец в финале взрослого Гран-при.

Бронзовые призеры чемпионата России в танцах на льду Елизавета Пасечник/Максим Некрасов снялись с турнира.

Порядок в ритм-танце в финале Гран-при

1. Елизавета Шанаева / Павел Дрозд

2. Екатерина Миронова / Евгений Устенко

3. Александра Прокопец / Александр Васькович

4. Василиса Кагановская / Валерий Ангелопол

5. Полина Усова / Михаил Антонов

6. Алиса Крайнюкова / Семен Нетсев

7. Варвара Жданова / Тимур Бабаева-Смирнов

8. Яна Матвейшина / Тимофей Субботина

9. Софья Тютюнина / Андрей Багин

Фигурное катание
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