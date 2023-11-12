Муравьева о выступлении в Казани: «Сильно нервничала. Сначала приезжала сюда и осталась без каскада, потом заболел живот и я снялась»

Фигуристка Софья Муравьева прокомментировала свою победу на четвертом этапе российской серии «Гран-при» в Казани.

Муравьева набрала 228,81 балла по сумме двух выступлений.

«Я довольна, что чисто откатала. До этого сильно нервничала, наверное, так всегда... Программа так быстро пролетела, что я даже ни на чем не сконцентрировалась, все прошло, как мгновение. Мне нужно найти некий баланс, раньше было такое, что когда на тренировках все хорошо, я плохо катаю, а когда хорошо работаю на тренировках, то, наоборот, плохо катаюсь. Сейчас все перемешалось, поэтому уже не загадываю. Тройной аксель? Чтобы накатывать его в программе, нужно время.

В Казани мне хотелось прежде всего понравиться зрителям. До этого у меня тут было два старта, и эти старты были очень плохие... Сначала в короткой программе осталась без каскада, во второй раз уже с Евгением Викторовичем Плющенко приезжала, чисто исполнила короткую, но не смогла на произвольную выйти. Так заболел живот, что просто не могла согнуться. Поэтому надеялась, что в этот раз Казань хорошо встретит. На короткую, кстати, мы новое платье хотели подготовить, но потом решили, что в старом выйду. Мы его немного переделали и мне так даже больше понравилось. Все костюмы для меня моя мама делает», — сказала Муравьева.

Второе место на этапе в Казани заняла Алина Горбачева (219,09 балла), на третьей строчке — Дарья Садкова (214,54). Олимпийская чемпионка Камила Валиева получила 213,59 балла и заняла четвертое место.