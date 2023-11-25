Российская фигуристка Софья Муравьева прокомментировала свое выступление в короткой программе на шестом этапе российской серии «Гран-при» в Москве.

«Тройной аксель — это было чисто мое желание. Меня тренеры отговаривали меня еще за три дня. Но на тренировках я его делала, ни одного падения не было. На разминке сделала три прыжка. Так что я расстраиваюсь и осознаю ошибку только сейчас. Здесь я была больше уверена в себе. Не люблю ставить себе цель попасть пьедестал. Я всегда ставлю цель на чистые прокаты. Так что все, что ни делается — к лучшему. Надеюсь, что завтра я соберусь, стисну зубы и покажу то, что хотела показать. Сегодня я первой половиной проката недовольна, но второй довольна. Буду ли завтра пробовать аксель? Увидите. Я постараюсь сделать то, что очень хочу сделать», — сказала Муравьева.

Спортсменка набрала за прокат 76,67 балла и заняла промежуточное второе место.