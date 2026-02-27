Синицына снялась с финала Гран-при России из-за боли в спине

Тренер фигуристки Ксении Синицыной Светлана Панова сообщила, что спортсменка не примет участия в финале российской серии Гран-при из-за боли в спине.

«Ксения снялась с финала Гран-при России по состоянию здоровья. Ее по-прежнему беспокоят боли в спине», — сказала Панова ТАСС.

Синицына шла по итогам серии с 12-м результатом. В финале Гран-при России примут участие 12 фигуристок. Турнир пройдет с 6 по 9 марта в Челябинске.