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27 февраля, 15:09

Синицына снялась с финала Гран-при России из-за боли в спине

Анастасия Пилипенко

Тренер фигуристки Ксении Синицыной Светлана Панова сообщила, что спортсменка не примет участия в финале российской серии Гран-при из-за боли в спине.

«Ксения снялась с финала Гран-при России по состоянию здоровья. Ее по-прежнему беспокоят боли в спине», — сказала Панова ТАСС.

Синицына шла по итогам серии с 12-м результатом. В финале Гран-при России примут участие 12 фигуристок. Турнир пройдет с 6 по 9 марта в Челябинске.

Источник: ТАСС
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Ксения Синицына
Фигурное катание
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