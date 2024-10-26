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Сегодня, 15:07

Синицына — о короткой программе в Магнитогорске: «Прыжки сегодня не пошли. Не знаю, с чем это связано»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Фигуристка Ксения Синицына прокомментировала выступление на короткой программе этапа «Гран-при России» в Магнитогорске. По ее итогам она заняла третье место, набрав 65,27 баллов.

— Это первый прокат в сезоне. Очень рада, что мы наконец-то вышли на соревнования, что начался сезон. Я показала свою короткую программу. Рада, что смогла ее продемонстрировать в плане хореографии и подачи. Думаю, с этим я справилась. К сожалению, прыжки сегодня не пошли. Не знаю, с чем это связано. На разминке все было отлично. Наверное, нервы, не справилась... Первый старт, такое бывает.

20-летняя Синицына является брозовым призером чемпионата России-2024.

Фигурное катание
Ксения Синицына
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