Синицына — о короткой программе в Магнитогорске: «Прыжки сегодня не пошли. Не знаю, с чем это связано»

Фигуристка Ксения Синицына прокомментировала выступление на короткой программе этапа «Гран-при России» в Магнитогорске. По ее итогам она заняла третье место, набрав 65,27 баллов.

— Это первый прокат в сезоне. Очень рада, что мы наконец-то вышли на соревнования, что начался сезон. Я показала свою короткую программу. Рада, что смогла ее продемонстрировать в плане хореографии и подачи. Думаю, с этим я справилась. К сожалению, прыжки сегодня не пошли. Не знаю, с чем это связано. На разминке все было отлично. Наверное, нервы, не справилась... Первый старт, такое бывает.

20-летняя Синицына является брозовым призером чемпионата России-2024.