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Сегодня, 16:11

Синицына лидирует после короткой программы на «Гран-при России» в Самаре, Хромых — третья

Ана Горшкова
Корреспондент
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Ксения Синицына.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Ксения Синицына выиграла короткую программу на пятом этапе «Гран-при России» в Самаре. Она набрала 73,77 балла.

Второе место занимает Дарья Садкова (72,93 балла), третье — Майя Хромых (66,69).

В воскресенье, 19 ноября, фигуристки выступят с произвольными программами.

«Гран-при России»

5-й этап, Самара

Женщины. Короткая программа

1. Ксения Синицына — 73,77 балла

2. Дарья Садкова — 72,93

3. Майя Хромых — 66,69

4. Ксения Гущина — 65,61

5. Полина Свириденко — 63,57

Фигурное катание
Дарья Садкова
Ксения Синицына
Майя Хромых
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