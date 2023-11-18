Синицына лидирует после короткой программы на «Гран-при России» в Самаре, Хромых — третья
Российская фигуристка Ксения Синицына выиграла короткую программу на пятом этапе «Гран-при России» в Самаре. Она набрала 73,77 балла.
Второе место занимает Дарья Садкова (72,93 балла), третье — Майя Хромых (66,69).
В воскресенье, 19 ноября, фигуристки выступят с произвольными программами.
5-й этап, Самара
Женщины. Короткая программа
1. Ксения Синицына — 73,77 балла
2. Дарья Садкова — 72,93
3. Майя Хромых — 66,69
4. Ксения Гущина — 65,61
5. Полина Свириденко — 63,57
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