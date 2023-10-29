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Сегодня, 16:24

Шанаева — об обвинениях Крыловой: «Не помню, чтобы я кого-то ранила еще, буду вспоминать весь вечер»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Елизавета Шанаева и Павел Дрозд.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российская фигуристка Елизавета Шанаева, которая выступает в танцах на льду с Павлом Дроздом, ответила на обвинения тренера Анжелики Крыловой. Тренер заявила, что Шанаева уже несколько раз за свою карьеру врезается в спортсменов на разминке.

Ранее, 28 октября, перед стартом ритм-танца произошел инцидент между Шанаевой и Аннабель Морозов. Морозов наложили семь швов и девушка, выступающая в дуэте с Игорем Еременко, снялась с произвольной программы.

«Честно говоря, я даже не помню случаев, чтобы я кого-то ранила. С Пасечник я не сталкивалась, не помню. С другими девочками тоже не сталкивалась... Тут такой момент, как уже вчера мы говорили, выходит пять пар, десять человек на лед. Все кричат, но чтобы мы сталкивались — такого точно не было. Теперь буду весь вечер вспоминать, кого я могла ранить, с кем могла пересечься... Вроде такого не было, ну ладно. К хейту я отношусь нормально. Увидела, написали, что не совсем корректно, что нужно публично извиниться. Я это прочитала и тут же закрыла. Мне нормально, я могу абстрагироваться. На прокат я выходила спокойно», — сказала Шанаева.

По итогам соревнований в Красноярске Шанаева и Дрозд заняли второе место.

Фигурное катание
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