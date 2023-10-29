Шанаева — о выступлении в Красноярске: «Все было на высшем уровне — и публика, и прокат»

Российские фигуристы Елизавета Шанаева и Павел Дрозд прокомментировали свое выступление на третьем этапе российской серии «Гран-при» в Красноярске. Спортсмены набрали 196,12 балла по сумме двух дней и заняли второе место.

«Мы сегодня и правда довольны собой, тем как прокатали у нас все идет по нарастающей все лучше и лучше. Мы будем еще сильнее, еще лучше. Сезон только начинается и для нас очень важно показывать опыт сильнейшей пары. Как и для любого артиста, спортсмена важно, чтобы ты и сам был доволен работой, которую сделал, сам себя преодолел», — сказал Дрозд.

«Все было хорошо и классно. На высшем уровне, публика хорошо, прокат хорошо. Тренеры довольны», — добавила Шанаева.

На разминке перед ритм-танцем Елизавета случайно задела лезвием конька Аннабель Морозов, выступающую в дуэте с Игорем Еременко. Морозов наложили семь швов, а пара Морозов/Еременко пропустила произвольную программу.