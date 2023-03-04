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Сегодня, 18:54

Гуменник — о международных соревнованиях: «Без русских спортсменов турниры менее захватывающие»

Гуменник рассказал о своем состоянии здоровья
Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Серебряный призер чемпионата России Петр Гуменник прокомментировал выступление в короткой программе в финале «Гран-при России» и рассказал о своем состоянии здоровья.

— Доволен выступлением. Чуть похуже по прыжковой части, наверное недокрут где-то был. Но зато прокатался по второй оценке настолько, насколько смог.

Болел? Да, плохо было. В этом сезоне много болею, с иммунитетом проблемы. Серьезно болел, через четыре дня вылечился, потом еще немного заболел. Сейчас здоров. Выступление в филармонии? Это не мешает, времени трачу немного на такие развлечения. Помогает повышать настроение. Может отражаться на тренировках.

Чемпионат мира посмотрю. Удивил Илья Малинин с четверным акселем. А без сильнейших Нейтана Чена и Юдзуру Ханю немного менее захватывающе. И без русских спортсменов, конечно. С нами было бы интереснее, — сказал Гуменник.

Петр Гуменник
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