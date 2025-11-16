Семененко начал отрабатывать четверные прыжки за 2,5 недели до этапа Гран-при в Москве

Двукратный чемпион России Евгений Семененко рассказал, что начал отрабатывать четверные прыжки за 2,5 недели до московского этапа Гран-при России.

«В целом непросто было, все-таки четверные я прыгаю за 2-2,5 недели. Решили все-таки ставить какой-то один из сложных четверных, это риттбергер. Рад, что приземлил его, потому что была череда неудач с этим прыжком. На тренировках постоянно хороший процент выполнения, а на стартах как-то не получался. Я горел тем, чтобы его хорошо исполнить. Вообще рад, что получилось всю программу прокатать», — цитирует Семененко ТАСС.

На четвертом этапе Гран-при России Семененко занял 2-е место с результатом 274,91 балла.

Пятый этап Гран-при страны пройдет в Омске с 22 по 23 ноября.