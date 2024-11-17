Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 15:28

Самсонов снялся с четвертого этапа «Гран-при России» из-за травмы

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз сообщил, что фигурист Даниил Самсонов не выступит с произвольной программой на этапе «Гран-при России» в Москве. Спортсмен подвернул ногу на утренней тренировке.

«К сожалению, на утренней тренировка Даня подвернул ногу, он снимается с соревнований. Нога опухла, он попросил дать ему паузу, сейчас попробовал залезть в ботинок — ему больно, не может. Завтра поедет на МРТ. У него ноги все время на приземлении подворачиваются. Надо закачивать голеностоп, он склонен к этим подворотам», — приводит ТАСС слова Глейхенгауза.

Хореограф отметил, что восстановление Самсонова займет приблизительно две-три недели. Предположительно, он получил растяжение связки.

После первого соревновательного дня 19-летний Самсонов занимал четвертое место в мужском одиночном катании. За короткую программу он набрал 95,09 балла.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Даниил Самсонов
Читайте также
Фигуристка Дорошевская рассказала о жизни в Курске
Победительницей конкурса «Мисс Вселенная – 2024» стала Виктория Кьер из Дании
Экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин умер в возрасте 57 лет
Ларионова возмутила победная шайба «Локомотива» после отскока шайбы от судьи
Тайсон кусал не ухо, а перчатку, специально засветил ягодицы, а над его соперником издевались. Что произошло после поражения Железного Майка от блогера Джейка Пола
Медведев объяснил причину инвестиций США в конфликт на Украине
Популярное видео
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Плакат «Вперед, Белгород с тобой» не пропустили на соревнования по фигурному катанию в Москве

Глейхенгауз объяснил отсутствие Тутберидзе на российских соревнованиях

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости