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Самоделкина: «К произвольной я спокойнее подхожу, потому что больше элементов и больше шансов, если что, выкрутиться»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российская фигуристка Софья Самоделкина рассказала о том, какая психологическая работа была проделана перед пятым этапом «Гран-при России» в Самаре.

— Этап в Самаре удался лучше, чем в Сочи. Какая психологическая работа была проделана?

— Я особо об этом не думала. Этап в Сочи прошел и прошел. Да, короткая совсем не удалась. Была работа на льду: повторения, повторения, чтобы стабилизироваться.

Просто для меня еще очень странно, как я уже всем говорила, лутц-риттбергер прыгала и в короткой на тренировках. То есть в короткой он у меня не получается, а в произвольной после стольких лет получается. Для меня это пока что загадкой остается. Я этого не понимаю, но, думаю, что когда-нибудь пойму.

— Может его в короткой как-то переставить, перед ним побольше напрыгивать?

— Не знаю, возможно. Думаю, к произвольной я спокойнее подхожу, потому что больше элементов и больше шансов, если что, выкрутиться. Я думаю, что в короткой тоже надо спокойнее подходить.

Самоделкина выиграла этап «Гран-при России» в Самаре, набрав 217,87 балла. Второе место заняла Александра Трусова (213,80 балла). Третьей стала Ксения Гущина (196, 18).

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