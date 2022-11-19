Самарин скептично высказался о шутках про его фамилию

Российский фигурист Александр Самарин после короткой программы на пятом этапе «Гран-при России» в Самаре прокомментировал прокат, за который получил 90 баллов.

— Прокат 50 на 50. Немного поменяли расстановку элементов, немножко не отработано еще. Скажу так: здесь присутствовало определенное волнение, мандражик, возможно, это было заметно в начале. Но в целом я доволен, но есть к чему стремиться. На акселе зря сделал степ-аут. Потому что прыжок я делаю почти с закрытыми глазами. Немного хворал, подготовка получилась скомканной. Не могу сказать, что с формой не так. Все в порядке, элементами владею.

Меня громко поддерживают, не знаю, с чем это связано. Поставил личный рекорд по игрушкам. Шутки про Самару и Самарина? Они всю жизнь со мной. Каждый находит в этом остроумность и считает себя первооткрывателем в мире юмора. Так и живем, — сказал Самарин.