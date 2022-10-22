Самарин рассказал, есть ли у него конкуренция с Трусовой на тренировках

Серебряный призер чемпионата Европы Александр Самарин поделился впечатлениями от короткой программы на этапе «Гран-при» в Москве и о конкуренции с Александрой Трусовой на тренировках.

— 90 баллов за короткую — как вам?

— Бывало лучше, бывало и побольше. Были ошибки, которых не было на тренировках. Доволен тем, что голова варит немножко — понял, что надо сделать три плюс три вместо четверного тулупа, чтобы наверняка набрать баллы, а не как раньше идти с отшибленной головой. Есть прогресс, это нужно отметить.

— Алексей Урманов говорит, что иногда риск надо отбрасывать в сторону и делать что-то понадежнее.

— Рисковать нужно тогда, когда ты молодой. Когда ты уже в возрасте, этот риск не нужен. Я никого не пытаюсь удивлять, просто стараюсь делать свою работу. Отношу ли я себя к молодым или взрослым фигуристам? Можете открыть по годам всех участников и поймете, отношусь ли я к молодым или старым.

— На трибуне вас поддерживали Саша Трусова, Марк Кондратюк, Соня Самоделкина. Каково ощущать это?

— Прекрасно. Я всегда говорил, что у нас прекрасная команда, это моя вторая семья. Это счастье, круто, когда твои ребята тебя поддерживают. Они за тебя, а ты за них.

— Трусова как раз к вам недавно перешла.

— Вы видели, что она здесь, если вопросы про Сашу, то спросите у нее. Поменялась ли атмосфера? Я в 16 лет пришел к Светлане Владимировне Соколовской, теперь мне 24, я все еще у нее тренируюсь. У меня ничего не менялось. Про изменения у меня не надо спрашивать, я в ЦСКА с 8 лет.

— Может, дополнительная конкуренция появилась.

— С кем?

— С Сашей. Вы оба прыгаете сложнейшие четверные.

— Когда будем на одном турнире выступать, тогда будет конкуренция. На турнире прыжков как вариант. Сейчас нет конкуренции. В рабочих моментах взять что-то для себя — это полезно. Это не конкуренция. Обмениваемся ли мы мнениями? Трусова — серебряный призер Олимпйиских игр. Это мне нужно брать побольше. Что-нибудь я беру.