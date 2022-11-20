Козловский: «Хотелось бы достичь такого уровня, чтобы хоккеисты подстраивались под нас, фигуристов»

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, высказался о проведении соревнований по фигурному катанию на хоккейных площадках с зауженными размерами. В Самаре фигуристы катались на площадке на 2 метра короче и на 2 метра уже.

Козловский: Арена здесь готова принимать чемпионат России. Хотелось бы дорасти до такого уровня нашего вида спорта, чтобы хоккеисты подстраивались под нас.

Бойкова: Главное, что лед катучий. Формат площадки нам не помешал. Тамара Николаевна [Москвина] ставит фишки на тренировочном катке на четыре метра от бортика, чтобы мы привыкали к хоккейной арене.

Козловский: Признаться, не хотелось бы, чтобы фигурное катание стремилось в направлении сужения льда. Хочется, чтобы наш вид спорта развился до такого уровня, чтобы хоккеисты под нас подстраивались.

Пара Бойкова/Козловский выиграла этап «Гран-при» в Самаре в парном катании, набрав 239,28 балла.