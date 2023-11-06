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Сегодня, 09:30

Ходыкин — о травме Собининой: «Были сомнения, выступать или нет, но понимали, что нет безумного риска»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российский фигурист Денис Ходыкин, выступающий в паре с Таисией Собининой, в интервью «СЭ» рассказал, как принималось решение, выступать на третьем этапе российской серии «Гран-при» или нет.

«Я «переживательный рационалист». Здоровье для меня — это главное. Поэтому, конечно, сомнения были. Но Таисия — девушка молодая, и у нее по-хорошему спортивный характер. Я к соревнованиям был готов. Но у Таисии случились проблемы со здоровьем. Это вызывало вопросы, ход был на ее стороне. Я уточнил: уверена ли она, что мы едем? Таисия сказала, что уверена. Поэтому мы полетели. Мы понимали, что нет безумного риска. Мы несколько раз обсуждали ситуацию с врачами, с тренером. План работы был составлен. План, как подойти к прокатам в таких обстоятельствах, Таисия обсудила уже один на один с тренерами», — сказал Ходыкин.

Отметим, что за три дня до вылета в Красноярск Собинина получила травму спины.

Полностью интервью Ходыкина читайте на сайте «СЭ»

Таисия Собинина/Денис Ходыкин
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