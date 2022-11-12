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12 ноября, 14:55

Российский фигурист Ангелопол потроллил Загитову

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российские танцоры Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол подвели итоги ритм-танца на четвертом этапе Гран-при России. Молодая пара набрала 78,01 балла. В ответе на один из вопросов Ангелопол сделал отсылку к словам Алины Загитовой.

Кагановская: Знаем, над чем надо работать, были ошибки. Об участии узнали в последний момент.

Ангелопол: (тоже хотел ответить на вопрос) Ну я пошел, да? Вообще мы хотели поехать сюда из внутренних соображений, так что готовились к этому этапу. Обидно только, что наши болельщики в Самаре нас не увидят.

— Арена меньше, повлияло ли?

Ангелопол: Мы не особо обратили внимание.

— Не обидно вообще, что хоккеисты играют на большой арене, а вы катаетесь на малой, хотя по результатам должно быть наоборот.

Пресс-атташе Ольга Ермолина: Но это же не они решают.

Кагановская: Сейчас мы рады вообще хоть каким-то условиям. И нашей федерацией делается очень многое, за что спасибо.

Ангелопол: Мы пользуемся тем, что есть.

Кагановская: К тому же нас перед этапами селят в отели, так что ощущение, будто мы в каком-то другом месте.

— Жесткая конкуренция у вас с Хавронина/Чиризано.

Ангелопол: У нас конкуренция только с самими собими, как говорит Алина Загитова. Мы ко всем парам относимся одинаково. Всегда были лидеры, потом придут новые юниорские пары, ничего особенного не происходит.

— Хотелось бы, чтобы и взрослые пары вернулись?

— Это у них надо спрашивать.

Елизавета Туктамышева. Четвертый этап «Гран-при» России: расписание и результаты 12 ноября
Фигурное катание
Алина Загитова
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