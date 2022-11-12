Галлямов рассказал о споре с Траньковым

Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, рассказал о том, что поспорил с Максимом Траньковым из-за короткой программы.

— У нас с Максимом недавно, буквально вчера, были споры по поводу его вальса и нашего, сравнивали. Но все равно время не стоит на месте. Бывает, что кому-то что-то не нравится. Но это только под словом «если». Потому что вальс не обязательно делать только вальсом в классическом понимании, можно устроить праздник на льду. Эта музыка уже более растяжима во многих подачах и смыслах, — сказал Галлямов.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов показали лучший результат в короткой программе на четвертом этапе «Гран-при России» в Москве. За свое выступление они получили 86,47 балла.