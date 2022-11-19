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Сегодня, 13:58

Российские танцоры в Самаре показали результат на уровне величайшей пары мира

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российские фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин получили 90,74 балла за ритм-танец на этапе «Гран-при» в Самаре.

Этот результат лишь немного уступает мировому рекорду (92,73) и находится на одном уровне с результатом на Олимпиаде величайшей пары мира Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (90,83), практически недосягаемой для других в течение последних четырех лет.

Российская пара, которая существует третий год, получила практически по всем элементам максимальные уровни и оценки — от теоретического максимума в ритм-танце (97,81) ее отделило лишь семь баллов.

Произвольный танец состоится в воскресенье, 20 ноября, в 12:00 по московскому времени.

Фигурное катание
Габриэла Пападакис/ Гийом Сизерон
Елизавета Худайбердыева/Егор Базин
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