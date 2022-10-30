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Сегодня, 13:18

Пара Москвиной заявила уникальный каскад на Гран-при в Сочи

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российские фигуристы Александра Бойкова/Дмитрий Козловский заявили в произвольной программе уникальный каскад тройной аксель + ойлер + тройной сальхов, как указано в официальной заявке.

Если фигуристы действительно исполнят этот элемент, он станет первым в истории парного катания. Тройной аксель среди женщин-одиночниц стабильно прыгают всего несколько человек. Но скорее всего, речь идет об опечатке — часто в парном катании исполняют каскад сальхов + ойлер + сальхов, а латинские буквы A и S — соседние на клавиатуре.

Подопечные Тамары Москвиной выступят на втором этапе Гран-при России в Сочи в воскресенье, после 16:15 мск.

Фигурное катание
Александра Бойкова
Дмитрий Козловский
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