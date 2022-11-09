Российская фигуристка Ясмина Кадырова, которая сейчас выступает в паре с Валерием Колесовым, в интервью «СЭ» рассказала о причинах и последствиях расставания с бывшим партнером Иваном Бальченко.

«Разрыв с Бальченко я пережила спокойно. Ничего особенного не произошло. Случилось то, что я выросла. И все. Но я безумно благодарна своему предыдущему партнеру Ване Бальченко, потому что он тот человек, который дал мне базу парного катания, с которым я всему научилась. И которому я безумно доверяла. Ничего плохого не случилось, только положительные эмоции. Сейчас иногда общаемся, просто сейчас он в другой стране, поэтому немного проблематично. А так, конечно, пересекаемся, общаемся. У нас сохранились очень хорошие отношения. И контакт сохранился. Никаких конфликтов — абсолютно. Мы друг друга очень уважаем, благодарны друг другу. Поэтому остались только положительные эмоции», — сказала Кадырова.

Пара Кадырова/Колесов заняла второе место на этапе «Гран-при России» в Казани. Ранее Кадырова выступала в дуэте с Иваном Бальченко, а Колесов с Ксенией Ахатьевой.