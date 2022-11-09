Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 23:02

Фигуристка Кадырова — о бывшем партнере: «Восприняла разрыв спокойно. Я ему за все благодарна»

Кадырова назвала причины расставания с бывшим партнером Бальченко
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Российская фигуристка Ясмина Кадырова, которая сейчас выступает в паре с Валерием Колесовым, в интервью «СЭ» рассказала о причинах и последствиях расставания с бывшим партнером Иваном Бальченко.

«Разрыв с Бальченко я пережила спокойно. Ничего особенного не произошло. Случилось то, что я выросла. И все. Но я безумно благодарна своему предыдущему партнеру Ване Бальченко, потому что он тот человек, который дал мне базу парного катания, с которым я всему научилась. И которому я безумно доверяла. Ничего плохого не случилось, только положительные эмоции. Сейчас иногда общаемся, просто сейчас он в другой стране, поэтому немного проблематично. А так, конечно, пересекаемся, общаемся. У нас сохранились очень хорошие отношения. И контакт сохранился. Никаких конфликтов — абсолютно. Мы друг друга очень уважаем, благодарны друг другу. Поэтому остались только положительные эмоции», — сказала Кадырова.

Пара Кадырова/Колесов заняла второе место на этапе «Гран-при России» в Казани. Ранее Кадырова выступала в дуэте с Иваном Бальченко, а Колесов с Ксенией Ахатьевой.

Ясмина Кадырова и&nbsp;Валерий Колесов. «Парное катание — это не семейные отношения. Разрыв не должен никого удивлять». Москвина строит новую сильную пару

Фигурное катание
0
Читайте также
Третьяк сравнил методы работы Ротенберга с Тарасовым и Тихоновым
Всемирный боксерский совет исключит из рейтингов спортсменов из России и Белоруссии
Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр
Захарова заявила о готовности РФ к диалогу с Украиной с учетом текущей ситуации
СМИ назвали «холодным душем» для Зеленского слова генсека НАТО
Путин утвердил госполитику по сохранению традиционных ценностей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кадырова и Колесов рассказали по каким критериям Тамара Москвина их поставила в пару
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости