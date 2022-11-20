Самоделкина: «Рада, что смогла выдержать этот прокат, откатать последней»

Российская фигуристка Софья Самоделкина поделилась эмоциями от выступления в произвольной программе на пятом этапе «Гран-при России» в Самаре.

— Какие итоги можешь подвести?

— Я рада, что смогла выдержать этот прокат, откатать последней. Для меня это была небольшая цель, чтобы я говорила, что в Сочи я последняя и как бы не привыкла катать. И вот я решила, что произвольную я должна обязательно выдержать и откатать последней как бы долго не пришлось стоять и ждать.

Думаю, на сальхов я немножко неуверенно пошла, надо было немножко понапористее идти. Каскад последний, мне кажется, я чуть-чуть подрасслабилась, ехала мимо тренеров с улыбкой, а надо было немножко успокоиться и его доделать.

Если убрать два элемента, я рада. Хороший прокат.

— Ты говоришь, что надо было выдержать прокат. Были сомнения?

— Нет, сомнений не было. Просто это все дается не легко. Ты идешь на произвольную не так, что: «Ой, я сейчас там отъеду и пойду». И эмоционально тяжелее, что ты последний, и физически. Тяжело не просто мне сейчас, в принципе произвольную нелегко катать.

За произвольную программу 15-летняя фигуристка набрала 144,72 балла. По сумме двух программ — 217, 87 балла.