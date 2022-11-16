Российская фигуристка рассказала о медведях на улицах в родном городе

Российская фигуристка, участница четвертого этапа «Гран-при» Анна Ромасюк и ее тренер Наталья Катаева в интервью «СЭ» рассказали о жизни в 17-тысячном городе Покачи посреди тайги, который представляли на этапе в Москве. Ромасюк стала единственной не упавшей за две программы участницей.

— Расскажи, что за город такой — Покачи.

Анна: В тайге, Ханты-Мансийский автономный округ. Олени у нас по улицам не ходят, если что.

— Ну все, тогда я пошел.

Наталья: У нас медведи по улицам ходят, это правда.

— И что тогда, все убегают по домам?

Наталья: Наоборот (смеется). Сразу снимать начинают, из машин. Ну да, немного бегают от них. Летальных случаев не было. Рядом с городом дачи, вот там медвежонок ходил, его потом усыпили, увезли, возле «Ледового» ходили вроде бы. Лисы у нас по городу гуляют спокойно. Можно ледовое шоу сделать с ними.

— Как у вас по температурам?

Анна: Минус 60 градусов было, несколько лет назад было минус 70. В такую погоду обычно по домам сидят, конечно. Но я на тренировку ходила. Минут 7 до катка. Пешком шла, нормально, укутанная.

Наталья: Брови белые, все лицо белое. Вода легко замерзает в руках. У нас еще климат влажный. Везде же тайга, болота.

Анна: Жить можно, как видите (смеется). Летом очень даже тепло, голубые озера у нас красивые есть рядом с городом.

Наталья: Вообще у нас классно, приезжайте. И мы с Аней были очень рады здесь выступить.

Полностью интервью с фигуристкой из 17-тысячного таежного городка читайте здесь