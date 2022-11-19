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Сегодня, 13:34

Российская фигуристка расплакалась на словах об экс-президенте ФФКР Горшкове

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российские танцоры Елизавета Шанаева и Павел Дрозд появились в микст-зоне пятого этапа Гран-при с черными лентами на куртках, сообщает корреспондент «СЭ» с места событий.

Дрозд начал говорить о президенте Федерации фигурного катания России Александре Горшкове, который ушел из жизни на этой неделе, после чего Шанаева не сдержала слез. Этап начался с минуты молчания в честь Горшкова.

Шанаева/Дрозд получили 81,25 балла и заняли второе место в ритм-танце, уступив Худайбердиевой/Базину 9,5 балла.

Фигурное катание
Александр Горшков (фигурное катание)
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