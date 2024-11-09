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Сегодня, 12:37

Худайбердиева и Базин лидируют после ритм-танца на этапе «Гран-при России» в Красноярске

Алина Савинова
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Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин стали лучшими в ритм-танце на третьем этапе «Гран-при России» в Красноярске.

Судьи оценили прокат спортсменов на 83,17 балла.

Вторыми по итогам первого соревновательного дня стали Василиса Кагановская и Максим Некрасов с результатом 79,81 балла. Тройку лидеров замкнули Екатерина Миронова и Евгений Устенко (77,04).

Гран-при России. Красноярск

Танцы на льду

Ритм-танец, топ-6

1. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин — 83,17

2. Василиса Кагановская — Максим Некрасов — 79,81

3. Екатерина Миронова — Евгений Устенко — 77,04

4. Софья Шевченко — Андрей Ежлов — 76,69

5. Елизавета Шичина — Павел Дрозд — 75,06

6. Анна Щербакова — Егор Гончаров — 73,16

Фигурное катание
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
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