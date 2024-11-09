Худайбердиева и Базин лидируют после ритм-танца на этапе «Гран-при России» в Красноярске
Фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин стали лучшими в ритм-танце на третьем этапе «Гран-при России» в Красноярске.
Судьи оценили прокат спортсменов на 83,17 балла.
Вторыми по итогам первого соревновательного дня стали Василиса Кагановская и Максим Некрасов с результатом 79,81 балла. Тройку лидеров замкнули Екатерина Миронова и Евгений Устенко (77,04).
Гран-при России. Красноярск
Танцы на льду
Ритм-танец, топ-6
1. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин — 83,17
2. Василиса Кагановская — Максим Некрасов — 79,81
3. Екатерина Миронова — Евгений Устенко — 77,04
4. Софья Шевченко — Андрей Ежлов — 76,69
5. Елизавета Шичина — Павел Дрозд — 75,06
6. Анна Щербакова — Егор Гончаров — 73,16
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