Финал Гран-при России: расписание и результаты 4 марта

4 марта в Санкт-Петербурге начнется финал Гран-при по фигурному катанию среди взрослых. В первый соревновательный день мужчины, женщины, спортивные пары и танцевальные дуэты представят короткие программы.

Расписание финала Гран-при 4 марта:

Танцы на льду, ритм-танец — 13.30

1. Елизавета Шанаева / Павел Дрозд

2. Екатерина Миронова / Евгений Устенко

3. Александра Прокопец / Александр Васькович

4. Василиса Кагановская / Валерий Ангелопол

5. Полина Усова / Михаил Антонов

6. Алиса Крайнюкова / Семен Нетсев

7. Варвара Жданова / Тимур Бабаева-Смирнов

8. Яна Матвейшина / Тимофей Субботина

9. Софья Тютюнина / Андрей Багин

Женщины, короткая программа — 15.00 (в прямом эфире Первого канала — с 16.20)

1. Софья Самоделкина

2. Аделия Петросян

3. Алина Горбачева

4. Камила Валиева

5. Вероника Яметова

6. Анна Фролова

7. Ксения Гущина

8. Софья Муравьева

9. Софья Акатьева

10. София Захарова

11. Елизавета Туктамышева

12. Виктория Федянина

Пары, короткая программа — 16.45

Порядок выступлений в короткой программе в парном катании:

1. Ясмина Кадырова / Валерий Колесов

2. Наталья Хабибуллина / Илья Княжук

3. Юлия Артемьева / Алексей Брюханов

4. Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев

5. Евгения Тарасова / Владимир Морозов

6. Анастасия Мишина / Александр Галлямов

7. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский

8. Дарья Бояринцева / Роман Плешков

Мужчины, короткая программа — 18.05

1. Матвей Ветлугин

2. Александр Самарин

3. Макар Игнатов

4. Петр Гуменник

5. Иван Попов

6. Артур Даниелян

7. Евгений Семененко

8. Алексей Ерохов

9. Артем Ковалев

10. Андрей Мозалев

11. Марк Кондратюк

12. Дмитрий Алиев

Финал Гран-при России по фигурному катанию смотрите в Okko