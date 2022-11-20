Радионова считает, что нельзя давить на Трусову из-за ее результатов после перехода к Соколовской

Призер чемпионатов мира и Европы Елена Радионова в комментарии для «СЭ» подвела итоги этапа «Гран-при России» в Самаре.

«Результаты были достаточно очевидны, потому что у Сони Самоделкиной был отрыв в короткой программе, несмотря на то, что она выполнила ее с ошибкой. Видно, что Саша Трусова прибавила с прошлого этапа, невзирая на то, что не получился четверной лутц. Самоделкина достойно откатала произвольную, еще бы довести до идеала четверные, как и Саше. Видно, что девчонки работают, они всегда хотят идеального, чистого катаниях», — сказала Радионова «СЭ».

Радионова также прокомментировала давление на Александру Трусову после перехода в группу к Светлане Скоколовской.

«Не забывайте, что прошлый сезон был олимпийским, все девчонки серьезно к нему готовились. Сейчас они выросли, Саше, как и всей нашей тройке, нужно привыкнуть, нужно время на адаптацию. Им вообще огромный респект за то, что продолжают кататься после олимпийского сезона. На девочек ни в коем случае нельзя на них давить: какие результаты, кто к кому перешел. Им нужно время для адаптации, чтобы получать удовольствие от своего катания», — добавила Радионова.

Трусова заняла второе место по итогам этапа «Гран-при России» в Самаре, она набрала 213,80 балла по сумме двух выступлений. Победителем этапа стала Софья Самоделкина (217,87), на третьей строчке — Ксения Гущина (196,18).