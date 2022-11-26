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Сегодня, 12:45

Попова прокомментировала снятие Петросян с «Гран-при» в Перми

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российская фигуристка, тренер и хореограф Бетина Попова в эфире YouTube-канала «Кваксель» прокомментировала снятие фаворита шестого этапа «Гран-при России» Аделии Петросян:

— Жаль, что Аделя снялась. Девочка интересная, у нее программы классные. Да, она юна и в обхвате рисунка катка уступает. Она еще покажет взрослые программы. Если бы мы увидели на контрасте Лизу Туктамышеву и Аделию на одном старте — это были бы два разных подхода к фигурному катанию. Два разных стиля. Но Аделя свое возьмет, и здоровье поберечь — сейчас главное. Соня Муравьева очень хороша в этом сезоне, она интересна, показывает мягкое катание. Не думаю, что Лиза не видит в ней конкурентки. Но зная Лизу — она философски относится к победам. Фигуристы часто говорят, что катаются не для мест и побед, а для себя. К Лизе эта фраза точно относится целиком и полностью, — сказала Попова.

Прочитать интервью с Бетиной Поповой можно здесь.

Фигурное катание
Аделия Петросян
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