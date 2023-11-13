Почему проиграла Валиева и при чем тут Тутберидзе? Эфир с Бетиной Поповой!

В понедельник в 20.00 по московскому времени на YouTube-канале «Кваксель» мы в прямом эфире обсудим итоги «Гран-при» в Казани и последние новости из мира фигурного катания вместе с российской танцоршой и тренером Бетиной Поповой! Ведущие — Анастасия Рацкевич и Дмитрий Кузнецов.

Главные темы эфира:

— почему Валиева проиграла в Казани и все ли в порядке с судейством?

— перспективы Камилы после неудачного этапа и суда;

— как проходит серия «Гран-при ISU» без россиян;

— почему в российской женской одиночке почти не осталось ультра-си;

— последнее интервью Тутберидзе;

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