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24 ноября 2025, 22:34

Плющенко подарил Костылевой телефон: «Сказкам Венского леса» не покушаться на чужое имущество»

Анастасия Пилипенко
Евгений Плющенко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер Евгений Плющенко сообщил, что подарил фигуристке Елене Костылевой новый телефон.

Тренер отметил, что это награда за ее успехи на этапах юниорской серии Гран-при, где она заняла первое и второе места, а также за ее сильный характер.

«Друзья, как и обещал, подарил Лене хороший телефон за волю к победе, за первое и второе места на этапах серии Гран-при, помимо традиционных призовых от академии, но об этом чуть позже! Теперь этот телефон — имущество Лены, никто его не может у нее забрать! Она его заслужила своим трудом! Лена теперь будет всегда на связи со мной и нашими тренерами по всем вопросам! Настоятельно рекомендую «Сказкам Венского леса» не покушаться на чужое имущество! Лена, только вперед! Мы всегда рядом и всегда тебя поддержим», — написал Плющенко в социальных сетях.

Тренер ранее заявлял, что мама Костылевой отбирала у нее телефон, и он обещал подарить спортсменке новый смартфон.

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Евгений Плющенко
Фигурное катание
Елена Костылева
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