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Сегодня, 15:35

Петросян высказалась об отсутствии Тутберидзе на этапе «Гран-при» в Омске

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Аделия Петросян.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Победительница этапа «Гран-при» в Омске Аделия Петросян ответила на вопрос корреспондента «СЭ» об отсутствии главного тренера спортсменки Этери Тутберидзе на старте. Тутберидзе в данный момент в США на международном «Гран-при» с другим учеником Никой Эгадзе.

— С Этери Георгиевной во время этапа не контактировала. Она общалась с Сергеем Викторовичем, со мной потом поговорят. (смеется) Влияет ли, три тренера за бортиком или один? Да нет, я обычно об этом не обращаю на это внимания. Настраиваюсь в основном только с собой. Ой, что-то я не то говорю вообще... Но в общем, настраиваюсь сама. И потом, когда тренеры говорят свои указания, стараюсь их слушаться, их рекомендации мне чаще всего помогают, — сказала Петросян.

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Фигурное катание
Аделия Петросян
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