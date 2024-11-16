Петросян выиграла короткую программу на «Гран-при России» в Москве
Фигуристка Аделия Петросян стала победительницей короткой программы на четвертом этапе «Гран-при России» в Москве.
17-летняя спортсменка набрала 86,37 балла. Второе место заняла Дарья Садокова (71,59 балла). Третьей стала Ксения Гущина (71,02).
Гран-при России
Москва
Женщины. Короткая программа
- Аделия Петросян — 86,37 балла
- Дарья Садокова — 71,59
- Ксения Гущина — 71,02
- Елизавета Куликова — 65,35.
- Камилла Нелюбова — 64,69.
- Яна Битюшкова — 56,69.
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