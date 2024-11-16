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Сегодня, 15:21

Петросян выиграла короткую программу на «Гран-при России» в Москве

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Аделия Петросян.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Фигуристка Аделия Петросян стала победительницей короткой программы на четвертом этапе «Гран-при России» в Москве.

17-летняя спортсменка набрала 86,37 балла. Второе место заняла Дарья Садокова (71,59 балла). Третьей стала Ксения Гущина (71,02).

Гран-при России

Москва

Женщины. Короткая программа

  1. Аделия Петросян 86,37 балла
  2. Дарья Садокова — 71,59
  3. Ксения Гущина — 71,02 
  4. Елизавета Куликова — 65,35.
  5. Камилла Нелюбова — 64,69.
  6. Яна Битюшкова — 56,69.
Фигурное катание
Аделия Петросян
Ксения Гущина
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