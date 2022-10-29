Петросян выиграла короткую программу на этапе «Гран-при» в Сочи, Трусова стала второй
Фигуристка Аделия Петросян выиграла короткую программу на этапе «Гран-при России» в Сочи.
Спортсменка набрала 78,92 балла за свое выступление. Второе место заняла Александра Трусова (70,20 балла), на третьей строчке — Вероника Яметова (68,03).
Фигурное катание
«Гран-при России»
2-й этап
Сочи
Женщины
Короткая программа
1. Аделия Петросян — 78,92
2. Александра Трусова — 70,20
3. Вероника Яметова — 68,03
4. София Захарова — 67,55
5. Софья Самоделкина — 63,66
6. Анастасия Морозова — 57,42
7. Виктория Федянина — 54,05
8. Вероника Малышева — 57,42
9. Софья Чаплыгина — 53,37
10. Рената Губашева — 51,96
11. Дарья Третьякова — 50,05
12. Арина Видинеева — 38,85
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