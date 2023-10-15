Петросян выиграла этап Гран-при России в Уфе

Фигуристка Аделия Петросян стала победительницей первого этапа Гран-при России в женском одиночном катании, который проходит в Уфе. По итогам двух программ ученица Этери Тутберидзе получила 234,74 балла (84,38 за короткую и 150,36 за произвольную).

Второй стала Анна Фролова (210,88), а замкнула тройку лидеров Елизавета Куликова (199,21).

Следующий этап Гран-при России состоится в Омске с 20 по 23 октября.

Ранее Семененко выграл этап Гран-при России в Уфе в мужском одиночном катании.