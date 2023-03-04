Петросян рада высоким оценкам в финале Гран-при России

Ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян рада высоким оценкам в короткой программе (85,62) в финале Гран-при России, но не стала раскрывать, когда узнала, что будет участвовать в соревнованиях. В изначальном списке 15-летней фигуристки не было.

— Очень рада, что увидела такую высокую для себя оценку. Я вижу, расту или наоборот. Каталось очень легко, получила наконец-то удовольствие. Публика хорошая, поддерживает, как обычно.

Я много готовилась к финалу Гран-при, приехала с уверенной короткой. За сколько времени узнала о том, что буду участвовать? Пусть останется в нашем штабе.

Пою во время короткой? Это помогает вживаться в образ, нравится катать программу. Музыку предложили тренеры, — отметила Петросян.

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