Петросян обошла Горбачеву и выиграла этап «Гран-при России» в Омске
Фигуристка Аделия Петросян стала победительницей этапа «Гран-при России» в Омске.
16-летняя ученица Этери Тутберидзе почти на 30 баллов опередила всех в произвольной программе, и более чем на 30 — по сумме двух прокатов.
Алина Горбачева, которая лидировала после короткой программы, в произвольной показала только четвертый результат и стала второй.
Гран-при России. 2-й этап, Омск
Женщины. Произвольная программа
1. Аделия Петросян — 164,83
2. Мария Агаева — 135,07
3. София Захарова — 131,13
4. Алина Горбачева — 129,82
5. Людмила Фурсова — 118,22
6. Зарина Кашапова — 103,64
7. Виктория Федянина — 100,16
8. Мария Парамонова — 96,66
9. Дарья Третьякова — 96,33
10. Арина Видинеева — 85,50
Итог
1. Аделия Петросян — 236,31
2. Алина Горбачева — 205,71
3. Мария Агаева — 202,29
4. София Захарова — 194,39
5. Людмила Фурсова — 177,93
6. Виктория Федянина — 159,30
7. Дарья Третьякова — 156,88
8. Зарина Кашапова — 154,47
9. Мария Парамонова — 149.02
10. Арина Видинеева — 139,74