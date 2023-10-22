Петросян обошла Горбачеву и выиграла этап «Гран-при России» в Омске

Фигуристка Аделия Петросян стала победительницей этапа «Гран-при России» в Омске.

16-летняя ученица Этери Тутберидзе почти на 30 баллов опередила всех в произвольной программе, и более чем на 30 — по сумме двух прокатов.

Алина Горбачева, которая лидировала после короткой программы, в произвольной показала только четвертый результат и стала второй.

Гран-при России. 2-й этап, Омск

Женщины. Произвольная программа

1. Аделия Петросян — 164,83

2. Мария Агаева — 135,07

3. София Захарова — 131,13

4. Алина Горбачева — 129,82

5. Людмила Фурсова — 118,22

6. Зарина Кашапова — 103,64

7. Виктория Федянина — 100,16

8. Мария Парамонова — 96,66

9. Дарья Третьякова — 96,33

10. Арина Видинеева — 85,50

Итог

1. Аделия Петросян — 236,31

2. Алина Горбачева — 205,71

3. Мария Агаева — 202,29

4. София Захарова — 194,39

5. Людмила Фурсова — 177,93

6. Виктория Федянина — 159,30

7. Дарья Третьякова — 156,88

8. Зарина Кашапова — 154,47

9. Мария Парамонова — 149.02

10. Арина Видинеева — 139,74