Петросян лидирует после короткой программы на «Гран-при России» в Казани
17-летняя фигуристка Аделия Петросян выиграла короткую программу на втором этапе «Гран-при России» в Казани.
Ученица Этери Тутберидзе набрала за свой прокат 85,67 балла. В короткой программе она исполнила тройной аксель.
Второй стала Вероника Яметова с результатом 74,40 балла. Тройку лидеров замкнула Софья Важнова, у которой 68,30 балла.
«Гран-при России». 2-й этап. Казань
Женщины. Короткая программа. Топ-6
1. Аделия Петросян — 85,67
2. Вероника Яметова — 74,40
3. Софья Важнова — 68,30
4. Камилла Нелюбова — 64,13
5. Екатерина Анисимова — 61,80
6. Людмила Фурсова — 61,50
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