Петросян лидирует после короткой программы на «Гран-при России» в Казани

17-летняя фигуристка Аделия Петросян выиграла короткую программу на втором этапе «Гран-при России» в Казани.

Ученица Этери Тутберидзе набрала за свой прокат 85,67 балла. В короткой программе она исполнила тройной аксель.

Второй стала Вероника Яметова с результатом 74,40 балла. Тройку лидеров замкнула Софья Важнова, у которой 68,30 балла.

«Гран-при России». 2-й этап. Казань

Женщины. Короткая программа. Топ-6

1. Аделия Петросян — 85,67

2. Вероника Яметова — 74,40

3. Софья Важнова — 68,30

4. Камилла Нелюбова — 64,13

5. Екатерина Анисимова — 61,80

6. Людмила Фурсова — 61,50