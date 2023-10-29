Гуменник — об изменениях в программе под Rammstein: «Тема закрыта. Катаю в свое удовольствие»

Российский фигурист Петр Гуменник после произвольной программы на этапе российской серии «Гран-при» в Красноярске прокомментировал изменения в своей короткой программе.

Ранее Гуменник катался под композицию Sonne немецкой рок-группы Rammstein, однако после общественного недовольства заменил музыку на русскую кавер-версию от Radio TAPOK «Солнце».

«Тема короткой программы для меня закрыта. Я катаю в свое удовольствие и не парюсь», — сказал Гуменник.

Дмитрий Алиев стал победителем третьего этапа «Гран-при России». Он набрал 260,07 балла Второе место занял Александр Самарин (256,99 балла), третье — Гуменник (242,77).