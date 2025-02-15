Петр Гуменник: «Доставил всем удовольствие и показал, что я умею делать»

Победитель финала «Гран-при России» в Красноярске Петр Гуменник оценил свое выступление.

«Я доволен и своим прокатом, и тем, что зрителям понравилось, — цитирует «РБ Спорт» Гуменника. — Я доставил всем удовольствие и показал, что я умею делать. Посвятить свою победу кому-то конкретному я не могу, потому что слишком много людей помогали мне тренироваться и достигать успехов, поэтому не могу кого-то выделить».

Гуменник одержал победу с результатом 314,54 балла. Вторым и третьим стали Марк Кондратюк (294,06) и Евгений Семененко (293,90) соответственно.