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15 февраля 2025, 20:39

Петр Гуменник: «Доставил всем удовольствие и показал, что я умею делать»

Победитель финала «Гран-при России» в Красноярске Петр Гуменник оценил свое выступление.

Петр Гуменник.Гуменник поставил федерацию в тяжелое положение. Сихарулидзе сначала чистил мандарины, а потом встал в экстазе

«Я доволен и своим прокатом, и тем, что зрителям понравилось, — цитирует «РБ Спорт» Гуменника. — Я доставил всем удовольствие и показал, что я умею делать. Посвятить свою победу кому-то конкретному я не могу, потому что слишком много людей помогали мне тренироваться и достигать успехов, поэтому не могу кого-то выделить».

Гуменник одержал победу с результатом 314,54 балла. Вторым и третьим стали Марк Кондратюк (294,06) и Евгений Семененко (293,90) соответственно.

Источник: РБ Спорт
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Петр Гуменник
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