Осокина — о костюме-трансформере: «Изначально были сложности, но сейчас уже все налажено»

Фигуристы Елизавета Осокина и Артем Грицаенко прокомментировали свое выступление в короткой программе на четвертом этапе российской серии «Гран-при» в Казани.

Елизавета Осокина: Не доработали на дорожке. Когда делали первый блок пошатнуло немного, не было параллельности. По ощущениям, что мы там аккуратничали в Красноярске, тут посвободнее было. Поддержка всегда чувствуется дома, мне нравится выступать в Казани.

В программе никак не отражается то, что нужно перевернуть костюм. Вспоминаю об этом только, когда едем на поддержку. Изначально были сложности, но мы много раз делали эту поддержку, сейчас все налажено уже.

Артем Грицаенко: Подкрут не взяли, но будем решать в произвольной. Думал сначала, что железобетонный четвертый уровень, оказалось, что нет.

За прокат Осокина и Грицаенко набрали 72,74 балла и занимают промежуточное третье место.