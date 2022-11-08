Опубликовали список участников четвертого этапа «Гран-при России»

Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала список фигуристов, которые примут участие в четвертом этапе «Гран-при России» — «Московские звезды». Турнир пройдет с 8 по 13 ноября.

Мужчины: Петр Гумменик, Петр Дубовицкий ,Макар Игнатов, Михаил Коляда , Александр Поветкин, Егор Рухин, Евгений Семененко, Михаил Терновский, Илья Яблоков.

Женщины: Софья Акатьева, Екатерина Анисимова, Виктория Дорошевская, Анастасия Зинина, Ангелина Козырева, Агнета Латушкина, Софья Муравьева, Арина Онищенко, Мария Парамонова, Мария Реброва, Анна Ромасюк, Елизавета Туктамышева.

Парное катание: Дарья Бояринцева / Роман Плешков, Виктория Васильева / Роман Запорожец, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Наталья Хабибуллина / Илья Княжук, Варвара Черемных / Даниил Бутенко.

Танцы на льду: Василиса Кагановская / Валерий Ангелопол, Софья Карташова / Илья Карпов, Екатерина Миронова / Евгений Устенко, Влада Павленина / Александр Алексанян, Александра Прокопец / Александр Васькович, Софья Тютюнина / Андрей Багин, Ирина Хавронина / Дарио Чиризано.