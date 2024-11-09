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Сегодня, 14:28

Муравьева заявила, что выступала с короткой программой в плохом самочувствии

Мария Кравченко
корреспондент отдела спорта
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Фигуристка Софья Муравьева прокомментировала свое выступление с короткой программой в рамках этапа «Гран-при России» в Красноярске.

Муравьева находится на 2-м месте в общем зачете с отставанием от лидера, Анны Фроловой, в один балл.

«Не очень довольна прокатом. Не смотрела распечатки, каталась не в полную ногу, на это есть свои причины. Наверное, слышно, что я немного хриплю — все поняли, что я приболела, я сейчас на антибиотиках. Очень плохо спала сегодня, было жарко, не могла почти дышать. Перед вылетом было хорошее самочувствие.

Когда я вышла на лед, было ощущение, что немного не в ногах. Хотелось бы дорабатывать еще, чтобы были хорошие плюсы. Многие пишут, что я грустная. Я больше не грустная, а в себе, настраиваюсь на хороший прокат. После Ани [Фроловой] вышла не грустная, а взбодренная», — сказала спортсменка.

В воскресенье, 10 ноября женщины выступят с произвольными программами. Начало соревнований — в 12:05 (мск).

Фигурное катание
Софья Муравьева
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