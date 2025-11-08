Муравьева: «Даже не знала про одинаковые баллы, рада, что я в итоге вторая»

Фигуристка Софья Муравьева прокомментировала результат короткой программы на третьем этапе Гран-при России в Казани.

«Я даже не знала про одинаковые баллы! В раздевалке связь не ловит. Рада, что я в итоге вторая, не буду кататься последней, ха-ха! Много работали над программой, над прыжками. Довольна на 99,9 процента своим прокатом сегодня. Учитывая, что утренняя тренировка прошла не очень. Тройной аксель? Работаю над ним, это все, что я могу сказать. Работа с Лизой Туктамышевой мне в этом помогает. Нравится с ней работать, у нас с ней коннект на ментальном уровне, она прям заряжает. Мне кажется, к Алексею Мишину я пока до конца не привыкла, да и он ко мне», — сказала спортсменка.

Софья Муравьева заняла второе место с 72,60 балла, уступив Дине Хуснутдиновой (72,60) по сложности технического контента. Третьей стала Дарья Садкова (72,45).

Выступления с произвольными программами пройдут в воскресенье, 9 ноября.